Brescia-Palermo, partenza da record: 3 reti nei primi 13 minuti

Partenza scoppiettante nel big match odierno di Serie B tra Brescia e Palermo. Vantaggio immediato dei padroni di casa, arrivato dopo solamente 33 secondi dal fischio d’inizio e pareggio ospite giunto allo scoccare del quinto minuto.



RETI - Brescia avanti con il bel tacco di Borrelli, abile a sfruttare l'assist di Dickmann dalla corsia mancina. Dopo neanche due minuti, però, il Palermo trova un calcio di rigore a favore. Rutella, arbitro in quel di Brescia, giudica come irregolare un intervento su Di Mariano, indicando così il dischetto. Brunori non sbaglia, destro ad incrociare che supera Avella per il pari al quinto minuto. Al 13' il Palermo trova il secondo gol, che porta a tre il totale tre le due squadre. Stavolta è Di Francesco ad insaccare alle spalle di Avella: Graves lo serve in area, con il numero 17 del Palermo che accarezza il palo.



LA SVOLTA – Al 22’, il VAR interviene per un possibile calcio di rigore a favore del Brescia. il rosanero Marconi viene ammonito, ma in realtà la sua infrazione è stato commessa al di fuori dei 16 metri. Calcio di punizione, cambio del cartellino estratto che diventa rosso per fallo da ultimo uomo. È l’inizio della rimonta lombarda, attualmente in vantaggio per 4-2 all’intervallo.