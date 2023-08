In passato sia il Milan che la Juventus avevano messo gli occhi su Mohamed Kudus, ma ora l'attaccante ghanese è a un passo dal lasciare sì l'Ajax, ma in direzione Premier League e in particolare verso il Brighton di Roberto De Zerbi. L'affare fra club è già definito per circa 40 milioni di euro di valutazione, ma secondo The Athletic manca ancora l'ok del giocatore.