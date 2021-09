Perno con Spalletti prima e Conte poi, il centrocampista croato rimane un giocatore fondamentale anche negli equilibri della squadra allenata da Simone Inzaghi, con Beppe Marotta e Piero Ausilio al lavoro per fare sì che possa esserlo anche al di là di questa stagione.- I contatti tra le parti non si sono mai interrotti in questi mesi eper chi oggi, dall'alto di uno status di calciatore importante nell'economia della squadra, si presenta negli uffici della dirigenza per discutere del proprio contratto. Una strategia che ha portato Lautaro Martinez a vedersi riconosciuto un significativo adeguamento al rialzo, in attesa soltanto di essere ufficializzato col nuovo accordo.L'Inter dal canto suo, pur riconoscendo l'importanza del giocatore e la crescita esponenziale nelle ultime stagioni, non vuole spingersi così in alto. Si parla e si continuerà a farlo nelle settimane a venire, per provare a far compaciare un desiderio reciproco: avanti con moderata fiducia nonostante la distanza.