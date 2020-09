in viale della Liberazione. Almeno non finora, nonostante qualche mese fa, probabilmente nel tentativo di spuntare l’adeguamento dell’ingaggio, il suo agente aveva fatto capire che in questa sessione di mercato avrebbe presentato richieste dall’estero per il proprio assistito.E contro la Fiorentina tutti ne hanno avuto le prove. Il croato è senza dubbio tra i più forti della rosa nel reparto di mediana, ma il suo disordine tattico e i blackout che lo accompagnano nei 90’ di gioco costano a Conte molti rischi.Il riferimento a Kante era chiaro almeno quanto quello a Brozovic, che in futuro non vede più titolare nella sua Inter.Brozovic ha capito di non essere più un punto fermo dell’Inter e vive il momento con un pizzico di fastidio, accentuato dal fatto che i nerazzurri hanno provato addirittura a inserirlo come pedina di scambio in qualche trattativa poi non andata a buon fine. Se Conte non dovesse cambiare idea e riprendere in mano le carte del 3-5-2, a lungo andare, col nuovo sistema di gioco, Brozovic potrebbe arretrare nelle gerarchie del tecnico salentino.