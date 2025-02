Bruges-Atalanta, Nilsson si difende: "Era rigore netto. Hien mi ha colpito in faccia"

Ilfischiato dall'arbitro turconei minuti finali die che ha condannato la formazione bergamasca alla sconfitta in trasferta nell'andata dei playoff di Champions League sta continuando a far discutere.Portagonisti della contestatissima chiamata del fischietto turco sono stati il difensore dell'Atalantae l'attaccante del Brugesil quale, tenuto a distanza dal centrale nerazzurro con il braccio, appena sentitosi toccare in faccia è caduto in area convincendo l'arbitro a fischiare il rigore. Intervistato da Gianlucadimarzio ha voluto difendere a spada tratta la sua posizione.

- “È stato bello segnare il gol della vittoria. Poi era rigore netto, Isak (Hien ndr) mi ha colpito in faccia. Però posso capire, al posto dell’Atalanta certamente ci saremmo lamentati anche noi! Nel calcio vuoi sempre che i rigori vengano dati a tuo favore e non contro"