Ieri sera negli studi del programma televisivo Tiki Taka si è discusso del derby tra Juventus e Torino. In particolare, si è analizzato l'episodio della simulazione di Bernardeschi a pochi minuti dalla fine. Ad intervenire a gamba tesa nel dibattito è stato l'ex Juve e Toro, Pasquale Bruno: "Ce l'hanno nel sangue. Lo fanno sempre, Bernardeschi, Chiesa, Morata, Cuadrado. Alla Juve hanno il capo di tutti i simulatori della storia, Pavel Nedved, capo di tutti i cascatori del mondo. Il Pallone d'oro non l'ha vinto per i tuffi? Non saprei".