Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, ha attaccato la Juventus senza mezzi termini: "Ha una squadra imbarazzante e si è visto in Europa. Bonucci, Chiellini... sembra che sono tutti fenomeni - ha detto a Tiki Taka - Hanno vinto nove scudetti nel quarto campionato d'Europa, a Barcellona contro una squadra finita e il giorno dopo sui giornali c'era scritto 'Juve da battere'. La società sta facendo confusione, perché dopo Allegri ha preso Sarri per fare un gioco preciso e l'hanno mandato via dopo una sola stagione perché comandano Ronaldo e compagni. A Torino sembra che tutti abbiano voce in capitolo e questo non è bello, non sono i giocatori a dover decidere".