Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, nella quale è tornato a parlare dei suoi trascorsi al Paris Saint-Germain: "Ripenso spesso alla sconfitta agli ottavi di finale di Champions con il Manchester United. Alla Juventus non sarebbe andata così. Ci ripenso tre o quattro volte alla settimana, quella partita risveglia tanti rimpianti".



Buffon si ritiene personalmente responsabile per quell'errore: "Mi biasimo per un errore incredibile, un errore che, con l’esperienza che ho maturato, non avrei dovuto fare. Mentalmente, quella sera, mentre si avvicinava la partita, nella mia concentrazione non ero il solito Gigi. Non avevo la forza o l’energia per percepire che ci stavamo preparando alla partita in una maniera troppo leggera e forse, per non essere il vecchio che sgrida tutti, non ho detto: ‘Oh ragazzi, non ci siamo’. Alla Juventus non sarebbe successo. Ero sicuro che in quella stagione saremmo arrivati in finale".