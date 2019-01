Gigi Buffon ha rilasciato un'intervista a Four Four Two nel quale parla, ovviamente, anche dal suo passato alla Juventus: "No, non si può spendere così tanti soldi per un portiere’. Ma alla fine sono rimasto alla Juventus per ben 17 anni e penso che con me la Juve abbia fatto uno degli affari migliori della propria storia. Nuovi portieri? Emerson, Kepa e Alisson sono tutti e tre molto giovani, un po’ come lo ero io quando mi trasferii alla Juventus. Assicurano ai nuovi club un lungo periodo di tempo nella quale non avranno bisogno di altri nuovi portieri".