, forte, fortissimo, ma pur sempre difensore. E’ Chris, staccando di testa su schema da calcio d’angolo, a consegnare alla Roma la1-0 come a Salerno. Sia chiaro, vittoria, fosse solo per ima la, come è già successo a Firenze,. La Cremonese gioca, è organizzata, ci prova con coraggio e chiude la partita con un solo gol di scarto, proprio come al Franchi.I numeri della prima mezz’ora parlano già di 10 conclusioni della Roma, con due nitide palle-gol e tre buone occasioni.per innescare gli spunti dei due trequartisti, Dybala e Zaniolo. La seconda scelta di gioco spinge Chiriches a uscire dalla linea di difesa per marcare il centravanti inglese e spesso lo anticipa. In quei 30 minuti c’è all’Olimpico una differenza tecnica così netta da far sembrare le due squadre appartenenti a due categorie diverse. La Roma, a parte Wijnaldum, ha la formazione base, nella Cremonese debuttano in A il georgiano Lochoshvili (micidiale nei recuperi) e l’esterno Valeri (che salva un gol su Abraham), come titolari fanno l’esordio Aiwu e Ascacibar., succede che la Roma abbassa il ritmo e la Cremonese si organizza meglio.. Così, nell’ultimo quarto d’ora la squadra del toscano Alvini crea un paio di pericoli in area giallorossa, compresa una spettacolare rovesciata di Dessers che esce di poco.In quella mezz’ora di quasi dominio,che in un paio di occasioni avrebbe la possibilità di piazzare l’assist invece di cercare a tutti i costi la soluzione personale. Come fa nella sua ultima azione, quando Dybala è libero alla sua destra e invece continua a portare palla richiamando su di sé Lochoshvili che, portandogliela via, lo butta giù.(Pogba di là, Wijnaldum di qua) e l’attaccante di fantasia (Di Maria e Zaniolo): non proprio un inizio di stagione incoraggiante per le due prossime rivali.La prima è della Cremonese, con una mezza girata di sinistro di, su cui Mancini cincischia: si erano incrociati a Tirana, nella finale della Conference fra Roma e Feyenoord, e il giallorosso lo aveva cancellato dal campo, qui il capocannoniere di quella Coppa sta per prendersi una clamorosa rivincita.. La seconda è della Roma, con un’azione che nasce ancora dall’intuito e dalla tecnica di, il tiro finale è di El Shaarawy e Radu fa una prodezza deviando la palla sulla traversa.Dopo meno di un’ora Alvini fa tre cambi giusti:per l’irruente Aiwu (ammonito),per Zanimacchia (poco coinvolto) eper Ghiglione (che fino a quel momento lavora tanto). La Cremonese prova ad attaccare, ma prende gol su calcio d’angolo. Lo batte Pellegrini sul secondo palo, dove. Del resto il gol su calcio d’angolo è una specialità della casa:. Il vantaggio è meritato per quanto la Roma ha creato. Ora tocca alla Cremonese uscire fuori e lo fa bene con due iniziative di Valeri, una di Dessers e un’altra ancora di Lochoshvili. E’ a quel punto che Mourinho entra in partita mettendo Zalewski al posto dello stanco Spinazzola e Matic per Dybala, anche lui non più freschissimo..., avanzando Pellegrini accanto ad El Shaarawy. La Cremonese resta in partita fino al 4' di recupero,: 65' Smalling (R): 65’ PellegriniAiwu (C), Zanimacchia (C), Bianchetti (C).: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola (72' Zalewski); Dybala (72' Matic), Zaniolo (45' El Shaarawy); Abraham. All: Mourinho.: Radu; Aiwu (56' Bianchetti), Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione (56' Baez), Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia (56' Buonaiuto); Dessers, Okereke (77' Tsadjout). All.: Alvini.: Massimi