Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Antonio Cabrini esprime la propria opinione sul campionato italiano e spiega come a parer suo la principale antagonista della Juventus sia il Napoli.



Adesso come adesso la rivale numero uno della Juventus è il Napoli, non l’Inter. Ancelotti è un allenatore internazionale, che ha vinto ovunque e ha dato un’identità precisa agli azzurri”.