Le parole di Raoul Bellanova a Dazn nel prepartita di Sampdoria-Cagliari: "Certamente la posizione in classifica non è quella che speravamo, ma ora inizia il 2022 e a partire da oggi dobbiamo raccogliere finalmente quanto seminato e fare più punti possibile. Contro la Juventus siamo stati anche sfortunati, potevamo davvero pareggiarla. Niente alibi però, dobbiamo solo lavorare come stiamo facendo, e già da oggi contro la Samp cercare risultati."