Getty Images

Cagliari, chi è Florinel Coman: l'attaccante romeno arrivato dal Qatar

Cristian Giudici

un' ora fa



Via vai sul mercato in attacco del Cagliari. Il nazionale peruviano Gianluca Lapadula, 35 anni il 7 febbraio, è stato ceduto allo Spezia in Serie B.



In entrata è arrivato Florinel Coman in prestito dal club qatariota dell'Al-Gharafa. Dove ha collezionato 19 presenze con 3 gol, 8 assist e un cartellino giallo.



Classe 1998, è un attaccante esterno che predilige partire dalla fascia sinistra per rientrare sul destro, il suo piede forte. In pratica si giocherà il posto con Felici.



In carriera Coman ha anche vestito le maglie di Steaua Bucarest e Viitorul Costanza in patria. Con la nazionale maggiore della Romania ha raccolto 20 presenze, segnando 2 gol.