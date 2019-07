Defrel in pole, ma Eder accelera nella rincorsa. Il Cagliari si sta muovendo alla ricerca di un colpo in attacco ed è vicino a chiudere con la Roma per la punta francese l'anno scorso in prestito alla Sampdoria. Se dovesse sfumare, riporta il Corriere dello Sport, l'alternativa resta quell'Eder ex-Inter e oggi in Cina al Jiangsu Suning.