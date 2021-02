Sono ore decisive per la panchina del Cagliari. La sconfitta contro il Torino, la decima nelle ultime tredici partite in campionato, ha complicato la missione salvezza dei rossoblu, ora lontana cinque punti, e ha soprattutto messo a forte rischio la posizione di Eusebio Di Francesco. Nonostante il rinnovo fino al 2023 annunciato lo scorso 24 gennaio, l'ex guida di Roma e Sampdoria è vicino all'esonero. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com in pole position, per sostituirlo, c'è Leonardo Semplici, con il quale c'è stato già un contatto. Per il ruolo di direttore sportivo si fa strada il ritorno di Capozucca.



POCHE CHANCES - L'artefice del miracolo Spal, accostato al Torino la scorsa estate, è la prima scelta. Da scartare, al momento, i profili di Montella e Mazzarri, così come la soluzione interna, rappresentata da Agostini o Zini, tecnico dell’Under 15.