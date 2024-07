Cagliari: Gianluca Gaetano è un sogno “costoso”. A sorpresa arriva Marco Silvestri? In attacco piace Federico Bonazzoli.

Redazione Calciomercato

Mancano ormai poco meno di quindici giorni alla prima partita ufficiale del Cagliari. I sardi saranno infatti impegnati in Coppa Italia contro la vincente del match tra Carrarese e Catania. Da qui ad allora, quando mancherà una settimana all’esordio in campionato, Davide Nicola cercherà di avere la rosa quasi al completo. Il sogno dei rossoblù continua ad essere Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli.Antonio Conte, neo allenatore dei partenopei, ha fatto sapere ad Aurelio De Laurentiis di non voler puntare sul classe 2000. Per Gianluca Gaetano, nella seconda parte di stagione 2023/24, 11 presenze con la maglia del Cagliari, condite da ben 4 reti e 1 assist. Le sue prestazione sono rimaste nel cuore dei tifosi sardi e per questo motivo, vista anche le caratteristiche offensive del giocatore, il direttore sportivo Nereo Bonato vorrebbe riportarlo in Sardegna. I due club hanno iniziato a lavorare sulla trattativa, visto che lo stesso Gaetano ha messo in cima alla lista delle destinazioni proprio Cagliari, squadra che ha creduto tanto in lui. La prima offerta del presidente Tommaso Giulini è stata di 8 milioni di euro, quattro in meno rispetto ai 12 che vorrebbe Aurelio De Laurentiis. Nei prossimi giorni le due parti si incontreranno nuovamente e non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare intorno ai 10 milioni di euro + eventuali bonus.

Davide Nicola intanto continua a fare le proprie richieste di mercato. Un terzino di spinta destro e un attaccante sono le priorità oltre a quella legata a Gianluca Gaetano. Per quanto concerne la difesa il nome preferito è sempre quello di Bartosz Bereszynski, di proprietà dell’Empoli che lo stesso allenatore ha allenato durante lo scorso finale di stagione. Bereszynski rappresenterebbe un innesto di esperienza e una valida alternativa di Nadir Zortea, visto che Gabriele Zappa verrà considerato come difensore puro sia in caso di difesa a tre o a quattro. Per l’attacco il nome nuovo è quello di Federico Bonazzoli, che lo stesso Parma ha intenzione di proporre alla società sarda per poter arrivare in qualche modo a Zito Luvumbo, sogno dei ducali nonostante per lo stesso Cagliari sia incedibile. Il ds dei gialloblù, Gianluca Petrarchi, vista l’impossibilità per l’angolano, sta pensando di richiedere Gianluca Lapadula, in uscita dopo una stagione non brillante. Il peruviano però è corteggiato anche da alcuni club di Serie B e dovrà quindi decidere se restare nella massima serie o meno.

Una grossa sorpresa potrebbe arrivare dai pali. Marco Silvestri lascerà l’Udinese e sta cercando una nuova sistemazione.Un suo ritorno a Cagliari non è da escludere anche se, con questa mossa, Simone Scuffet, baluardo della porta sarda, non rimarrebbe nell’Isola. Uno scenario improvviso ma non impossibile, anche se, la volontà dello stesso Scuffet è quella di continuare a difendere la porta rossoblù.Non solo mercato in entrata. Il Cagliari inizia a sfoltire la propria rosa. Chrīstos Kourfalidīs ha lasciato quest’oggi il ritiro per firmare con il Cosenza. Il greco lascerà i sardi a titolo definitivo anche se, con probabilità, verrà inserita la clausola di recompra in favore dei rossoblù. Lascia il ritiro anche Etienne Marius Catena, per lui prestito secco con la Virtus Verona.