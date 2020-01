Attraverso il sito ufficiale del Cagliari arriva il report dell'allenamento odierno in vista della sfida che vedrà i ragazzi allenati da Rolando Maran impegnati a San Siro contro l'Inter.



IL REPORT COMPLETO

Questa mattina la squadra ha iniziato la seduta con degli esercizi di mobilità per poi svolgere dei lavori tecnici a coppie. La parte centrale dell’allenamento è stata dedicata alla tattica, con esercitazioni sulla fase offensiva preparate in funzione della partita. Dopo dei lavori individuali svolti per reparto, i calciatori hanno concluso la sessione con una serie di cross e tiri in porta.



Oggi si è allenato parzialmente con la squadra Fabrizio Cacciatore. Personalizzato per Luca Ceppitelli; terapie per Alberto Cerri e Marko Rog. Out Daniele Ragatzu.