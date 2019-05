Il Cagliari si aggiudica il “Trofeo Sardegna” 2019, superando l’Olbia 1-0 grazie ad un gol di Joao Pedro. Allo stadio “Scalarba” di Macomer è andata in scena la quarta edizione della manifestazione, alla quale non ha potuto partecipare Leonardo Pavoletti, rimasto ad Assemini per sottoporsi a terapie dopo il problema muscolare che l’ha costretto ad abbandonare il campo nella partita di sabato a Genova.