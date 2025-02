Getty Images

Cagliari - Lazio è il posticipo del lunedì sera del 23esimo turno di Serie A. Entrambe le squadre vogliono riscattare l'ultimo turno negativo di campionato, con i sardi sconfitti a Torino e i biancocelesti battuti in casa dalla Fiorentina. Gli uomini di Baroni hanno anche subito il primo ko europeo della stagione, comunque indolore vista la qualificazione agli ottavi di Europa League già in tasca; ma resta molto altalenante l'andamento della squadra in questo ultimo periodo e gli avverarsi vogliono provare ad approfittarne per mettere in cascina qualche altro punto salvezza.

Cagliari - Laziolunedì 3 febbraio 202520:45DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky SportDAZN, Sky Go e NOWCaprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola.Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Nel Cagliari viaggia verso una maglia da titolare Gaetano. Probabile comunque la staffetta con Viola nel secondo tempo. In avanti il riferimento offensivo dovrebbe essere ancora Piccoli. In casa Lazio Baroni deve ancora fare i conti con gli infortunati Nuno Tavares, Lazzari, Vecino e Patric, anche se il rientro di questi ultimi due sembra ormai vicino. Davanti torna lo schieramento titolare con Isaksen, Dia e Zaccagni a sostegno di Castellanos.Cagliari - Lazio sarà trasmessa sia su DAZN, sia su Sky, ai canali 202, 213 e 251.La partita tra Cagliari e Lazio potrà essere vista in streaming su DAZN, SkyGo e NowTV, tramite le rispettive app su tutti i dispositivi abilitati.

La telecronaca di DAZN è affidata a Riccardo Mancin con il commento tecnico di Dario Marcolin. Su Sky invece saranno Andrea Marinozzi e Fernando Orsi a raccontare Cagliari-Lazio.