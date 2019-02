Cagliari-Atalanta 0-1



Cragno 6,5: non può nulla sulla zampata vincente di Hateboer, evita un passivo peggiore in almeno due circostanze.



Pisacane 5: da terzino sembra un pesce fuor d'acqua, quando spinge sbaglia quasi sempre la giocata.



Ceppitelli 6,5: zero sbavature nonostante la sconfitta, ottima la marcatura sullo spauracchio Zapata.



Romagna 6: attento e puntuale nelle chiusure a ridosso dell'area. Dà una grossa mano a Ceppitelli nell'arginare Zapata.



Padoin 5,5: si fa scappare Hateboer in occasione del gol, va in difficoltà quando l'Atalanta spinge dalle sue parti.



(Dal 29' s.t. Pellegrini SV.)



Faragò 5,5: cerca l'eurogol da centrocampo ad inizio gara, ma con poco fortuna. Poi cerca di creare superiorità nella metà campo avversaria, senza però incidere. Cigarini 5,5: subito aggressivo su Papu Gomez e Zapata, poi cala vistosamente d'intensità con il passare dei minuti.



(Dal 20' s.t. Thereau 6: entra in campo con un buon piglio, ma dopo una manciata di minuti deve alzare bandiera bianca per infortunio.)



Deiola 5,5: tanta sostanza in mezzo al campo, ma poca qualità. In pieno recupero la traversa gli nega la gioia del gol.



Ionita 6: corre per due da una parte all'altra del campo. E' poco lucido quando deve fare da raccordo tra centrocampo e attacco.



Birsa SV

(Dal 14' p.t. Joao Pedro 6: entra a freddo a causa dell'infortunio di Birsa e ci impiega diversi minuti prima di trovare la giusta posizione. E' lui l'uomo più vivace dei sardi.)



Pavoletti 5,5: fa a sportellate e lotta spalle alla porta, ma è troppo isolato e per i tre centrali nerazzurri è facile braccarlo. Nella ripresa sciupa una ghiottissima ocassione a tu per tu con Berisha.







All. Maran 5,5: l'Atalanta è la sua bestia nera. Seconda sconfitta alla Sardegna Arena, dopo quella in Coppa Italia, nel giro di venti giorni. In difesa si soffre poco, ma l'attacco fa una fatica tremenda a creare occasioni. Tanta sfortuna nel recupero, quando il colpo di testa di Deiola si schianta sulla traversa. Senza contare gli infortuni di Birsa prima e di Thereau poi.