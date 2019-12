Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Ci mancherebbe che non ci fosse entusiasmo, dopo quello che abbiamo conquistato sul campo questa settimana. Ho visto entusiasmo e partecipazione da parte di tutta la squadra, cosa che dà spinta per le prossime sfide. È una settimana corta, giochiamo tre volte in sei giorni, ma non ci scoraggiamo di fronte a niente".



SU NANDEZ - "Caso Nandez? Non entro nel merito, ha preso una botta stamattina e stiamo facendo i controlli. In questo momento è convocato, poi vedremo. Se ho paura che possa andare via? Non abbiamo mai parlato di questa cosa, quello che esce non mi preoccupa: a me basta che si alleni bene in campo, soprattutto per come stiamo lavorando. Io giocherei contro il Sassuolo: su Nandez non ho tanto altro da dire, non ho altro da aggiungere. Faccio l'allenatore e alleno questi ragazzi, devo fare il massimo su questo. Se ci sono altre risposte da dare, non sarò certo io a darle".



SU CERRI-SIMEONE - "Sto tenendo tutti in considerazione, sono da valutare tante cose. Probabilmente chi ha giocato meno ha più difficoltà per il recupero dopo la partita, dato che abbiamo soprattutto giocato e non ci siamo allenati molto. Devo valutare tutto questo".