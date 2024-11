Cagliari-Milan: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Durante la 12esima giornata del campionato di Serie A ildi Davide Nicola ospiterà all’Unipol Domus ildi Paulo Fonseca. I rossoblù arrivano dalla sconfitta (con polemica sull’arbitraggio) in casa della Lazio nel Monday Night, ed attualmente occupano la 16esima posizione con 9 punti, uno in più delle ultime tre squadre appaiate nel fondo della classifica. Dall’altra parte i rossoneri arrivano in Sardegna con l’entusiasmo alla stelle, vista la bella vittoria ottenuta in Champions League in casa del Real Madrid. Gli ospiti, oggi al settimo posto, lo scorso anno vinsero in casa dei sardi con il risultato di 3 a 1.

: Cagliari-Milan: sabato 9 novembre 2024: 18.00: DaznDaznScuffet; Augello, Luperto, Palomino, Zappa; Marin, Makoumbou; Luvumbo, Viola, Zortea; Piccoli.. NicolaMaignan; Theo, Tomori, Thiaw, Emerson Royal; Reijnders, Fofana; Leao, Pulisic, Chukwueze; Abraham.. Fonseca

Il Cagliari di Davide Nicola arriva dal ko (con polemica arbitrale) dello scorso Monday Night in casa della Lazio. Una partita che ha lasciato strascichi vista la doppia espulsione di Mina e Adopo, fermati per una giornata dal giudice sportivo. L'ex tecnico dell'Empoli schiererà nuovamente l'ormai rodato 4-2-3-1 con Augello pronto a prendersi la fascia di sinistra e Palomino in sostituzione di Mina. A centrocampo agirà il duo Marin-Makoumbou mentre nei tre dietro la punta l'unico certo del posto è Zortea. Luvumbo, Viola e Gaetano si giocano due maglie con i primi in netto vantaggio.

In casa Milan c'è entusiasmo dopo la bella vittoria ottenuta in Champions League contro il Real Madrid. Sarà assente Morata per via di un trauma cranico dovuto ad uno scontro in allenamento con Pavlovic. Emerson Royal ancora in vantaggio su Calabria. In avanti ancora spazio a Leao e Chukwueze con Pulisic pronto ad agire centrale nei tre uomini dietro la punta Abraham.- La sfida tra Cagliari e Milan sarà trasmessa in diretta tv da DAZN Si potrà quindi vedere il match scaricando l’app DAZN su una smart tv, utilizzando l’app DAZN tramite il canale 214 di Sky

- Sarà visibile in streaming su DAZN attraverso Pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Per quanto riguarda DAZN la cronaca sarà affidata al duo Buscaglia-Marcolin