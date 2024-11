Cagliari, Nicola: "Piccoli sta crescendo, ma può fare di più. Su Felici..."

Getty Images

Al termine della vittoria sulper 1-0, l'allenatore delDavideha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni:– "Vincere è importante per tutti, capitalizzi i passaggi precedenti,. La vittoria di oggi mi soddisfa perché eravamo contro una squadra motivata, il Cagliari ha ampiamente meritato la vittoria. Il merito è stato anche di chi non gioca con continuità, la risorsa principale è la qualità morale dei giocatori".

– "Non è mai partito titolare ma ho sempre cercato di metterlo come potevo. Volevo un doppio mediano per abbassare il Verona e arrivare sulle fasce per servire meglio dentro l’area e mi serviva più peso specifico".– ", si sta creando dei numeri ed è un giocatore importante per noi. Tutti siamo felici per lui, non pensa solo al gol ma anche alla squadra. Ha giocato tutti i minuti e non volevo rischiarlo oltre modo. Quando è uscito mi ha detto che era stanchissimo., bisogna lasciarli il tempo di crescere e ci arriverà".

– "Era già entrato in altre partite ma arrivava dalla Serie B, è un salto da diversi punti di vista. Crediamo fortemente nelle sue qualità, è un giocatore da scoprire e ha margini di crescita importanti, deve continuare così. Deve fare il suo percorso per ritagliarsi il suo spazio e credere di poter giocare in Serie A ad alto livello".