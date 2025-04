Cagliari, Pavoletti: "Ora aspetto i tifosi all'aeroporto"

Getty Images

, autore di un goal e migliore in campo in, parla ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento della squadra, volevo una partita così, ci tenevo davvero tanto. La vittoria è sempre una conseguenza della prestazione. ho dei compagni fantastici, è tutto l'anno che lavoriamo e ci rimproveriamo a vicenda, però abbiamo sempre lavorato tutti per lo stesso obiettivo. E' merito della squadra se oggi io vinco il premio di MVP. E' una vittoria che fa bene al cuore, fa bene a tutto. Una vittoria d'orgoglio e di fratellanza. Torniamo in Sardegna pieni di tante belle cose. Non ho più i 90' ma almeno l'esperienza di capire dove crossa Zito Luvumbo ce l'ho. Ora aspetto i tifosi all'aeroporto, perché stanotte è giusto festeggiare".

Leonardo Pavoletti al 30' ha segnato il goal dell'1-0 del Cagliari sul campo dell'Hellas Verona, nel match valevole per le 34esima giornata di Serie A. Pavoletti supera Montipò con un tocco ravvicinato su un traversone di Luvumbo bucato dalla difesa dell'Hellas. Per l'attaccante del Cagliari, attaccante classe 1998, si tratta della seconda rete in questa stagione (la prima il 22 dicembre 2024, contro il Venezia). Pavoletti non partiva titolare del Cagliari da un anno e mezzo, dal dicembre 2023.