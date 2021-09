L'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici ha commentato così la sconfitta dei rossoblù contro il Genoa: "In settimana avevamo avuto dei problemi e tante assenze - ha detto a Dazn - alcuni giocatori si sono allenati poco, Pavoletti non l'ho potuto schierare. Inoltre si è fatto male anche Walukiewicz e ho dovuto mettere Caceres. Abbiamo perso per gli errori individuali, ma sono contento che sia finito il mercato così posso lavorare col gruppo al completo".