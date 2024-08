Cagliari: Thorstvedt o Barak se sfuma Gaetano? Su Makoumbou lo spettro di un addio a parametro zero. Gaston Pereiro verso la rescissione del contratto

Getty Images

Venerdì prossimo, allo scoccare della mezzanotte, si tireranno le somme per quanto concerne la sessione estiva del calciomercato. Restano quindi ancorain corso e, in alcuni casi, si dovrà veramente correre contro il tempo. Ne sa qualcosa il Cagliari di Davide Nicola, appesa da tempo soprattutto per la questione trequartista, conche potrebbe concludersi con un nulla di fatto.Una corda tesa che al momento non si è ancora spezzata da nessun lato. Prima l’esclusione da parte di Antonio Conte con tanto di benestare alla sua cessione, poi un piccolo dietrofront, con la possibilità di reintegro visto il mercato non positivo dello stesso Napoli. In tutto ciò il Cagliari ha fatto da spettatore, con(a fronte di una richiesta di 10/12) messa sul tavolo del presidente Aurelio De Laurentiis. Quella su Gaetano, che alla finestra vede anche il Parma, sarà una questione che vedrà la parola fine quasi sul gong del mercato. Per questo motivo, Nereo Bonato, direttore sportivo dei rossoblù, ha deciso di far freddare leggermente la pista sondando altri giocatori.

è il nuovo nome sul taccuino dei sardi, con lo stesso norvegese che ha già accettato la possibile nuova destinazione. D’altra parte il Sassuolo ha alzato un muro in chiave economica. Il prezzo base del cartellino del giocatore è di circa 10 milioni di euro, una cifra considerata elevata dal presidente Tommaso Giulini. I neroverdi sarebbero però interessati all’attaccante Gianluca Lapadula ma vorrebbero tenere separata la sua trattativa. Ed è così che allora è tornato “di moda” il nome di, già cercato dal Cagliari lo scorso gennaio prima dell’arrivo proprio di Gianluca Gaetano. Il trequartista ceco è uno deglie potrebbe rappresentare una vera e propria occasione last minute. Nella lista rimane ancora Traoré Jr del Bournemouth, che, da parte sua, ha già espresso la volontà di ritornare a giocare nel massimo campionato italiano.

. Il centrocampista sembra aver perso il posto da titolare ma la cosa che ha più suscitato clamore è stato il suo non impiego nelle prime due uscite ufficiali. Il motivo è ben presto svelato, con lo stesso giocatore al centro di alcune voci di mercato. Su di lui ci sono il Lens e il Brest dalla Francia ed il Sassuolo dall’Italia.da non sottovalutare. Il contratto del franco-congolese scade il prossimo giugno e quindi, visto il momentaneo non rinnovo, vi è lo spettro di un. Quidi Claudio Lotito, che ha già sondato dietro le quinte con l’entourage del giocatore per capire se vi è la possibilità di prenderlo a costo zero (e sostituire Vecino in scadenza pure lui) il prossimo fine giugno. Una situazione delicata di mercato, che, al momento almeno fino alla chiusura estiva (in attesa di capire la volontà del giocatore per il rinnovo) è costata - e potrebbe costare - la titolarità allo stesso centrocampista.

Ore calde anche per quanto riguarda il destino di Gianluca Lapadula. Il peruviano ha un grande attaccamento per la maglia rossoblù e l’unica indecisione riguarda il fatto se accettare un minutaggio più basso - e la non sicurezza di una maglia da titolare - o se cercare la stagione da protagonista in cadetteria, con il Sassuolo in pole position. Come eventuale sostituto si valuta fortemente, visto che Walid Cheddira è ormai ad un passo dal vestire la maglia dell’Espanyol. Sul fronte cessione Alessandro Di Pardo ha lasciato l’Isola per approdare in prestito con diritto di riscatto - obbligo in caso di promozione - al Modena. Per Gaston Pereiro si valuta invece ladel contratto.