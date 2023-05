Il Cagliari di Claudio Ranieriquasi con facilità. Quasi. Perché se il primo tempo è stato brillante e dominante, chiuso con il doppio vantaggio firmato Lapadula, nella ripresa c’è stato un leggero calo che sarebbe potuto costare qualche utilizzo di energia in più. Il Venezia nella ripresa ha riaperto il match quasi subito, lasciando i tifosi di casa con il fiato sospeso per oltre mezz’ora. In caso di 2-2 ci sarebbero stati infatti i tempi supplementari. Per fortuna lo spauracchio è stato evitato. Turno preliminare superato con successo eLa sfida nella sfida, perché quella tra i sardi ed i ducali e la partita tra. Entrambe hanno però gettato all’aria il pronostico della vigilia con un inizio di campionato da dimenticare. Ora la seconda possibilità, anche se, soltanto una potrà accedere alla finalissima.Per questo doppio confronto in semifinale il Cagliari ha l’obbligo di vittoria.. Un doppio pareggio, o una sola vittoria con lo stesso scarto di reti, porterebbe i sardi all’eliminazione per via della posizione ottenuta durante la regular season. Ecco perché la partita casalinga di oggi ha un valore ancora più importante.Vincere con un largo scarto per mettere in chiaro le cose ed avere mezzo piede già in finale. Che poi, importante è vincere, almeno si può andare a Parma sabato prossimo con il doppio risultato dalla propria parte., anche perché, come detto in precedenza, i ducali non vorranno gettare all’aria questa seconda possibilità, soprattutto avendo, al momento, il doppio vantaggio dalla loro.Ecco allora che per l’occasione Claudio Ranieri tornerà a. Insieme a Lapadula, sempre più trascinatore della squadra, ci sarà Pavoletti, tenuto a riposo contro i lagunari. Dietro alle punte il solito Mancosu. Nandez, Deiola e Makoumbou a centrocampo, mentre in difesa Goldaniga ed Azzi dovrebbero prendere il posto di Obert ed Altare.L’andata coincide con il. 103 anni di storia e passione. Ed allora mai come oggi bisognerà vincere, per regalare ai tifosi rossoblù il sogno di tornare in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio. L’impresa non è impossibile ed il Cagliari lo ha già dimostrato. Bisognerà però scendere in campo convinti come nelle ultime apparizioni. Ranieri ha ridato identità e carattere ad una squadra che vagava nel buio ed ora l’obiettivo e die farla splendere come non mai.