In casa Cagliari l'anno nuovo è iniziato nel peggiore dei modi, con un sonoro 4-1 casalingo ricevuto da parte del Napoli. Nella vita, e anche nel calcio, ci sono però sconfitte che fanno "bene" e tutti i tifosi, me compreso, sperano che questa sia una di queste. PerchéLa stagione in corso è una di quelle stagioni dove può accadere di tutto, questo per via di infortuni o indisponibilità dovute al covid, e pertanto, servono i giusti sostituti, o almeno avere un numero adeguato di ricambi. L'infortunio di Rog (stagione finita) ha complicato maggiormente i piani. Certo, è stato preso Nainggolan, ufficiale da domani mattina, ma come un Messi non fa l'Argentina (visti gli zero Mondiali vinti),. L'arrivo del Ninja però sarà fondamentale per risollevare il morale e per dare la giusta carica sia in campo sia all'interno dello spogliatoio.Oltre al ritorno del "figliol prodigo" il centrocampo però ha bisogno di un'altra grande scossa. Nandez è tornato a fare il centrale ma se dev'essere il Nandez visto oggi lo preferiamo tutta la vita come esterno d'attacco.Il mercato, come detto in precedenza, dovrà essere mirato laddove ne abbiamo bisogno., magari che possa agire su entrambe le fasce. Zappa ultimamente sembra più un'ala offensiva che un terzino (sono molti gli errori visti in fase difensiva), Tripaldelli non sembra pronto per la Serie A, Faragò passa molto tempo in infermeria e Lykogiannis ha sempre le sue giornate no (per carità, sulle punizioni niente male).. Pavoletti è rinato? Pavoletti serve alla sua causa? Perché questo ragazzo ha bisogno di giocare, per il Cagliari ha dato tanto ed i tifosi si stanno chiedendo come mai contro il Napoli è entrato solamente a partita finita? Mercoledì c’è un nuovo turno di campionato, e speriamo che i pochi minuti di oggi vogliano dire una sua partenza da titolare contro il Benevento, anche perché, Simeone è apparso con il fiato veramente corto.La bella notizia è che si torna in campo subito, tra tre giorni, per cercare di mandare via la brutta prestazione odierna e magari farci "rimangiare" alcune parole negative utilizzate quest'oggi. Intanto. La classifica preoccupa, il gioco tentenna ma si sa, dopo la tempesta…. esce sempre l'arcobaleno.