Luigi Cagni, parla a Tuttosport di Simone Inzaghi (che ha allenato), neo tecnico dell'Inter: "Merita l’Inter. Scudetto? Sicuramente dovrà giocarsela. È un obbligo. Per me i nerazzurri, che non sono meno forti rispetto alla scorsa stagione, restano con la Juventus la squadra più forte".