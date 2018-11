Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto a 'Tutti Convocati' su Radio 24 e ha parlato a tutto campo, a partire dal ritorno al gol di Andrea Belotti: "Sono contento per lui, ma in particolare per la prestazione della squadra. Rimaniamo tranquilli e non esaltiamoci, dobbiamo dare continuità a questa vittoria. Voto all'inizio di campionato del Torino? 7+, può anche essere di più ma voglio restare con il profilo basso. Dobbiamo auspicare una competizione aperta per il nostro campionato. Sirigu? Sta facendo un campionato incredibile, vedo che in Nazionale sta giocando Donnarumma ma per me Sirigu ha qualcosa in più, dà una una sicurezza incredibile a tutta la squadra. Belotti farà un campionato eccellente, ne sono convinto. Tutti stanno facendo bene, mi piace sottolineare anche Ola Aina. Il calcio italiano è in ripresa, ora c'è Gravina che può prendere decisioni e portare avanti quelle riforme di cui il nostro calcio ha bisogno. Striscioni Juve? Mi sono già espresso su questo tema. Var? Ci deve essere una consultazione più frequente, come un anno fa in cui ha funzionato molto bene".