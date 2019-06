La trentenne Emma Berglund, attualmente al PSG, inizierà ad allenarsi con il Goteborg a partire da luglio: "Ho sempre avuto un buon occhio sul Göteborg, sia per il club che per la città, è davvero emozionante essere parte di tutto ciò che ci aspetta in futuro! Durante i prossimi 2 anni e mezzo farò parte della difesa del KGFC, ho scelto il Göteborg perché si è mostrato subito interessato dopo la mia decisione di lasciare Parigi. Ed è per me una sicurezza avere un contratto relativamente lungo con un club così importante e noto per prendersi cura delle proprie giocatrici sia dentro che fuori dal campo".