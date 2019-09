, manifestazione d'eccellenza per il mondo del gaming. CM.com si conferma pioniere anche in questo settore: la partnership, nata grazie anche all'intermediazione di SportsGeneration , permette di diventare la prima testata giornalistica a coinvolgere un team eSports in un rapporto di collaborazione."Sono molto felice che in poco tempo abbiamo raggiunto un proficuo accordo con Exeed grazie anche agli amici di SportsGeneration - spiega il CEO di Calciomercato.com Cosimo Baldini - Il mondo degli eSports è in continua crescita e, a mio giudizio, si divide in quelli che si possono considerare gli hardcore gamers ma anche quelli che sono semplicemente curiosi del settore e che possono trovare da noi un sito generalista. Finalmente una copertura informativa che li possa avvicinare a questo mondo"., fondatore e amministratore di, commenta: "La partnership con Calciomercato.com evidenza l'ottimo lavoro che stiamo facendo in ambito eSports, soprattutto con la nostra nuova sezione di Fifa. Siamo molto contenti che una testata di rilievo come CM.com entri in questo mondo e, in particolare, nel nostro. Con loro non sarà solo una presenza o un logo da mettere su un cappello, ma ci saranno delle attività mirate per far conoscere Exeed al settore calcistico e avvicinare ancora di più Calciomercato.com agli eSports".