Gigio Donnarumma, Moise Kean, ma non solo. Molto del mercato della Juventus passa dai dialoghi in corso con Mino Raiola. L'agente italo-olandese, che recentemente è stato in prima persona a Torino, ha nella sua scuderia tanti obiettivi bianconeri per la prossima estate: tra questi, anche Paul Pogba, per cui i bianconeri lavorano a uno scambio con Paulo Dybala.