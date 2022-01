La Juventus continua a spingere Aaron Ramsey verso un addio con il Newcastle pronto a riportarlo in Premier League, ma il centrocampista gallese al momento sta facendo muro verso i Magpies perché non convinto del progetto tecnico che vedrà comunque la società lottare fino all'ultimo per non retrocedere, mentre l'ex Arsenal vorrebbe un club che giocasse almeno le coppe europee.