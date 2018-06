Operazione sostituto di de Vrij. Inzaghi lo ha annunciato: la società sta lavorando da giorni per sostituirlo. La prossima sessione di calciomercato ha una priorità: trovare un sostituto dell'olandese e rinforzare un reparto, quello difensivo, che ha avuto qualche difficoltà e ha preso troppi gol.



CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si guarda intorno, il calciomercato impazza, tratta Acerbi in Italia e guarda in Brasile, dove Tare vanta tantissimi contatti. Al ds piace molto Lucas Verissimo da Silva, difensore centrale del Santos. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il giocatore sarebbe stato seguito nel corso della stagione. Classe '95, il suo agente ha già mandato segnali, lo sta offrendo. Acerbi è la prima scelta, ma in caso di partenza di uno tra Bastos e Wallace la Lazio ha già puntato un altro difensore. Verissimo ha il passaporto extracomunitario, Tare dovrà stare attento: su di lui c’è anche il Torino.