Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono quattro i giocatori che il Napoli di De Laurentiis ritiene incedibili in vista del prossimo mercato, qualificazione alla Champions League permettendo. Si tratta del capitano Lorenzo Insigne (che deve ancora discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022), Piotr Zielinski, Hirving Lozano e Victor Osimhen. Per loro verrà respinta qualsiasi offerta e con loro si ripartirà la prossima stagione.