Venti milioni più bonus. E' la cifra rilevante che laha messo sul piatto per Mattia, pronto al grande salto dopo aver concluso la stagione in prestito all'. Il difensore bergamasco a 24 anni ha varcato la porta del nuovo corso azzurro (oggi le sue prime parole a Coverciano), ma soprattutto debutterà in bianconero a luglio dovendo saltare un'asticella delle aspettative molto alta.. L'ex difensore dell'Empoli infatti, alla terza stagione in bianconero, ha collezionato nel campionato appena concluso 22 presenze, con due soli gettoni in Champions. E' stata comunque l'annata in cui Allegri - complice la partenza di Bonucci - gli ha riservato maggiore spazio, ma senza mai togliergli di dosso il vestito da riserva perfetta. Al netto di chi giudica deludente il suo percorso di crescita, va comunque ricordato che. Investimento ampiamente ammortizzato da un giocatore di sicura affidabilità, pur senza picchi di rendimento.