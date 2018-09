Nelle ultime due uscite diversi giocatori del Milan sono parsi sotto tono. E' il caso di Calhanoglu: impalpabile contro il Cagliari, senza ispirazione con l'Atalanta. Da Hakan Gattuso si aspetta la giocata decisiva, tra assist e gol, perchè sono peculiarità che fanno parte del pregiato repertorio tecnico del turco. Senza perdere quella garra che lo aveva contraddistinto soprattutto nella parte finale della scorsa stagione.

PROBLEMA NAZIONALE - Gattuso, nel post-partita della Sardegna Arena, aveva evidenziato una della cause del momento no dell'ex Bayer Leverkusen: 'Hakan ha giocato al di sotto delle sue potenzialità, ma succede spesso quando torna dalla nazionale'. Calhanoglu difetta ancora in continuità, per diventare un grande campione non può sedersi dopo una grande prestazione come successo con la Turchia nell'impegno di Nations League contro la Svezia. Sono dettagli fondamentali per non arrestare un processo di crescita, personale e di squadra. Ecco perchè Rino si è fatto sentire molto nelle ultime sedute, quella di giovedì contro l'Empoli deve essere la partita di Calhanoglu.

L'AMICO HIGUAIN - Dopo aver affinato l'intesa con Suso - i 90' contro l'Atalanta sono stati esemplificativi in tal senso- Higuain si aspetta gli stessi rifornimenti da Calhanoglu. I due scherzano spesso in allenamento e sui social. Si è creata la giusta sintonia che adesso andrà riproposta a San Siro, sul tappeto verde che ha visto spesso il miglior Hakan, quello di cui ha bisogno il Milan per svoltare in classifica.