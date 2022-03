È per me infinito motivo di orgoglio essere stato scelto per guidare questa fuoriserie del web. Quello che il direttore uscente, la redazione e la proprietà hanno ottenuto in questi anni è un risultato straordinario.Calciomercato.com è il, secondo per lo Sport in assoluto. Un vero quotidiano autorevole e puntuale, aggiornato h24, punto di riferimento per addetti ai lavori e appassionati.un pilota all’altezza di questa fuoriserie o, per restare alla metafora calcistica,. L’obiettivo ambizioso che ci siamo dati è, milioni di pagine visitate ogni giorno, esplorando territori che finora sono stati meno percorsi. Proveremo a interessare sempre più il grande pubblico del calcio, il principale fenomeno di massa del nostro Paese, offrendo una piattaforma multimediale nella quale soddisfare curiosità, desiderio di informazione e aggiornamento.Ci guideranno l’autorevolezza e la credibilità dei nostri opinionisti, l’energia e la bravura dei nostri redattori, il fiuto dei nostri inviati., in linea con quanto offrono le nuove tecnologie e chiede il pubblico più eterogeneo ed esigente che esista, perché il calcio continua a piacere a tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani.