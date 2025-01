Cambiaso, Fagioli e Vlahovic: Juventus, cessioni caldissime. Cosa può accadere in 7 giorni

Tre temi, tre situazioni, tre nodi da sciogliere. Qualcuno più stretto, qualcun altro più largo, e poi c'è sempre un tema enorme di fondo: come li sostituisci? Con il tempo che passa e la necessità sempre più stringente di vincere, di portare a casa i risultati.Oh, in bocca al lupo a, alle prese con una settimana estremamente complicata, forse la più difficile da quando è alla Juventus.

Andiamo in ordine, allora. E partiamo dalle certezze: il Manchester City aspetterà ancora un po' prima di formulare l'offerta - quella definitiva, sì - per. Il problema dei Citizens è legato sostanzialmente alla possibilità di non qualificarsi al prossimo turno di Champions League.Compreso alzare l'iniziale proposta da 60 milioni di euro. Di quanto? Di un po', ma senza arrivare agli 80 richiesti inizialmente dai bianconeriE la Juve lì non saprà dire di no.

Il secondo nodo è più largo, anzi: ha proprio voglia di sciogliersi. E coinvolge direttamente Nicolò Fagioli, tenuto fuori dal giro dei titolari ormai da un po', che non fa nemmeno più notizia. Il Marsiglia è un'opzione seria, concreta, verissima perché è lo stesso giocatore a interessarsi direttamente della possibilità di essere allenato da. Ma da parte dei francesi non è ancora arrivata concretamente un'offerta. Lo attendono tutti, però semplicemente non c'è. Sma si può scendere. Pure sensibilmente.

L'elefante nella stanza poi non è che faccia rumore, anzi: è lì per spaccare tutto come da metafora.DV9 ha mostrato il suo numero allenandosi alla Continassa, nel giorno di riposo: un messaggio recepito da Thiago Motta? Chissà. Intanto, la cifra per la cessione si abbassa e adesso si assesta sui 30 milioni di euro. C'è ancora una settimana, per chi vorrà. Non in prestito, ma solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto praticamente certo.