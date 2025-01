Juventus, per Cambiaso deve incassare anche il Genoa: perché per Giuntoli vale più di 60 milioni

Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Il terzino italiano della Juventus è passato dall'essere un perno insostituibile a giocatore corteggiato sul mercato e non più intoccabile per. I rumors sull'interessamento delper lui hanno inevitabilmente inciso almeno quanto i problemi fisici avuti e i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se l'ex-Genoa e Bologna giocherà ancora un ruolo cruciale con la maglia bianconera addosso.Il direttore sportivo della Juventus,è stato chiaro e a più riprese ha sottolineato come per Cambiaso, almeno finora, non siano arrivate proposte concrete sulla sua scrivania, né dal Manchester City, né da altre squadre. Il dirigente bianconero ha però anche sottolineato come, se queste offerte dovessero arrivare, verranno prese in considerazione: ", ma ragioniamo in entrata, non in uscita"

ma per capire quanto la Juventus potrà chiedere al Manchester City per lasciar partire il suo terzino si può comunque partire a ragionare considerandoCambiaso arrivò a Torino dal Genoa in un'operazione che portò al tempo stesso Dragusin al Genoa e per il suo cartellino è stato iscritto a bilancio unfra parte fissa (8,5 milioni di euro), bonus (3 milioni) e oneri accessori cheè salito a quotaDalla cessione successiva di Dragusin al Tottenham da parte del Genoa (gennaio 2024), luesta formula però fu inserita allo stesso modo anche per Cambiaso con il Genoa che quindi, oggi, deve incassarein caso di addio del classe 2000.

Tornando alle cifre del bilancio e considerando la % da garantire al Genoa, oggi per la Juventus i 60 milioni paventati dal Manchester City non bastano. Considerando la cifra già ammortata finora e la durata fino al 30 giugno 2027 del suo contratto a fine gennaio per fare plusvalenza basterà per i bianconeri una cifra superiore ai 6,94 milioni di euro.troppo pochi secondo i bianconeri che puntano a cifre ancora più alte.