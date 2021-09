aveva voglia di aria di casa. Dopo aver risolto il contratto con i cinesi del Guangzhou, l'ex difensore e oggi allenatore è tornato a Napoli per un po' di relax: ", una volta sono rimasto undici mesi senza di loro e un'altra otto. In Cina stavo bene, sono grato per quanto ho ricevuto ma nella vita ci sono delle scelte da fare"- "Vorrei fare l'allenatore come faccio ormai da sei anni,. Lì però ho sistemato alcune idee che si accavallavano nella mia testa, e ora sono pronto a tutto: Italia o Europa". Napoli? "Ha un allenatore bravo che a mie piace molto. Spalletti l'ho studiato a Roma, so che qui è solo e lo inviterò a cena in queste sere. Il suo Napoli gioca bene e vince, gli auguro di farlo a lungo e spero sia così".- ". E' un attaccante completo, sa fare reparto da solo e giocare con i compagni. Ma la sorpresa di questo inizio di stagione è Anguissa, un grande affare".- "I difensori più forti di oggi, in ordine sparso, per me sono Ramos, Thiago Silva, van Dijk e. Sono un po' perplesso dalle ultime generazioni, sembra che la costruzione dal basso li distraesse dai loro compiti principali., poi dico Napoli, se avrà continuità e non problemi e Milan, ma deve maturare. Più indietro Lazio, Roma e Juve.per quello che ha fatto col Chelsea e in Nazionale, ma la Coppa America ha rilanciato la candidatura di Messi".