Caos a Marsiglia, ma De Zerbi non molla: si gioca la Champions tra mille difficoltà

Mentre Benatia è volato a San Siro per discutere delle situazioni di Bennacer e Luis Henrique con - rispettivamente - Milan e Inter, a Marsiglia regna il caos più totale. Il capro espiatorio di tutto è uno solo:. E' questo l'obiettivo che si erano prefissati società e allenatore a inizio stagione, e al momento l'OM è in piena corsa per centrarlo: terzo posto con 49 punti, -1 dal Monaco secondo e +2 su Nizza e Lille insieme al quarto posto.

- Dopo tre sconfitte consecutive, però, ora serve un'inversione di marcia già nellaStoricamente Marsiglia è sempre stato un ambiente difficile (nel 2021 circa 300 tifosi hanno fatto irruzione nel centro sportivo con lancio di fumogeni), ultimamente il clima sta diventando sempre più teso ma l'allenatore non molla. Si va avanti, a testa bassa. Rispettando la parola data e provando a raggiungere il traguardo. Poi, si vedrà. De Zerbi ha un contratto fino al 2027 con opzione per altre due stagioni, ma se dovesse arrivare una chiamata dall'Italia non è escluso che possa tornare in Serie A già dal 2025/26.

- E' vero che nello spogliatoio c'è stata. Anche le più estreme: "Se io non vedo mai la mia famiglia, sarà lo stesso pure per voi", avrebbe detto ai giocatori secondo alcune ricostruzioni, per giustificare un eventuale ritiro a tempo indeterminato. Come a dire "siamo tutti sulla stessa barca, e da qui non si scende". Lui, da condottiero, dà l'esempio agli altri. Continua a remare in mezzo alla tempesta, provando a centrare un terzo posto che lì, in un contesto del genere, avrebbe ancora più valore.