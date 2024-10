Caos arbitri, Rocchi è con le spalle del muro: basta difendere qualcosa che non è più calcio

. Una questione tecnica – soprattutto i giovani fischietti faticano ad emergere per qualità e carattere, i “vecchi” non hanno probabilmente quello spessore per accelerarne la crescita – ma principalmente psicologica.per quelle casistiche per le quali lo spazio interpretativo non può e non deve esistere (gravi falli di gioco, gesti-antisportivi),Ma l'errore più grave e più grande perpetrato dal designatore Gianluca Rocchi e dalla sua squadra di arbitri è l'assecondare un regolamento che, per come ormai ci viene illustrato, sta sempre più violentando l'essenza più profonda del gioco del calcio.per la nazionali e che– in diretta televisiva - non ha avuto paura di nascondere nei giorni scorsi. Ha provato a fare chiarezza tra le pieghe di alcune delle norme più controverse – il grave fallo di gioco che può portare ad un'espulsione o il fallo di mano in area – mache sembra essere ormai connaturato nei direttori di gara che si avvicendano sui campi della Serie A. E ha ribadito l'importanza di creare un concetto di uniformità che tuttavia, anche nell'ultimo fine settimana, è stato ampiamente disatteso.Non è possibile assistere a partite in cui un tocco fortuito e lieve sul piede di un avversario venga giudicato con estrema severità in area di rigore e interventi più robusti e pericolosi in altre zone del campo vengano trattate con altro atteggiamento. Non è possibile che un braccio, per quanto staccato del corpo nell'ambito di un movimento un po' scomposto ma che segua i principi basilari della dinamica diventi automaticamente da penalty.quelli che l'occhio umano non può fisicamente vedere e per cui nessuno si scandalizza., per difendere valutazioni arbitrali che con lo spirito col quale era stato concepito il calcio non hanno niente a che vedere.– l'organo che si occupa delle modifiche regolamentari –(per televisioni e sponsor) e show business eSi vuole più spettacolo e dunque si diminuisce, quasi annullandolo, il margine di errore in campo dei giocatori per generare altri gol; si fa un uso smodato e scriteriato della tecnologia non per dare più potere agli arbitri, ma fondamentalmente per toglierglielo e rendere tutto più automatizzato e codificato.Si possono raccontare tutte le verità che si vogliono nei salotti televisivi e nei raduni arbitrali. MaI padroni del vapore, già nel mirino della critica per un calendario calcistico saturo e il cui prezzo lo stanno pagando i calciatori con continui e gravi infortuni, quanto pensano di andare avanti con questa roba qua?