Arbitri, un weekend da dimenticare: da Reijnders a Cristante-Thuram e il rigore di Politano, gli episodi da polemica

Getty Images

Quello che ancora non si è concluso è a tutti gli effetti uno dei peggior weekend da tanto tempo a questa parte per il mondo arbitrale. In due giorni nei campi di Serie A si è visto e non visto di tutto e di più con polemiche che viaggiano spedite da nord a sud e senza esclusione di colpi al punto da aver portate addirittura uno dei dirigenti a mettere in discussione l'esistenza stessa del Var.



QUANTE POLEMICHE - In una sola giornata abbiamo visto 3 rossi al limite, una gomitata a palla lontana non fischiata, un rigore concesso che ancora non ha avuto la certezza del contatto, diversi gol annullati al limite e infine un rosso non dato per un episodio simile a quelli contestati il giorno prima. In sostanza manca coerenza fra una direzione e l'altra e gli errori sembrano davvero susseguirsi senza fine.

Il primo episodio "al limite" è sicuramente ilespulso daper Dogso (chiara occasione da gol) per un "non intervento" dato che il centrocampista olandese fa di tutto per evitare il contatto con Lovric. Poi(il secondo) per un fuorigioco passivo di pochi millimetri, poi divenuto attivo senza però incidere realmente sulla giocata difensiva del Milanche entra in scivolata senza colpire in un primo momento Kalulu ma poi, sullo slancio dettato dallo scarprino che si pianta sul terreno, colpendolo fortuitamente sulla gamba di richiamo.

Var giudicato "a senso unico" dalla Lazio che invece protesta per il mancato intervento sulla. Episodio insindacabilmente da rosso, che in epoca var (al monitor c'era, uno dei top a disposizione di Rocchi), si fa davvero fatica a vedere dato che, con le telecamere, questo genere di episodi non sfugge più. E invece...Diverso il contesto in cui si è attivata la polemica sul rigore concesso per il presunto contatto in area frae che ha portato primae poi il var aper il Napoli.La polemica è legata alla spiegazione che il capo-designatore dell'Aia, Rocchi, ha dato sui rigori in questi giorni: "Non è un caso che il Var sia intervenuto in questa decisione "di campo" perché il dubbio sul contatto "leggero" comunque rimane. L'Empoli, tramite il ds Gemmi, ha addirittura attaccato: "Faccio fatica a parlare e capire il rigore, anche perché non vedo contatti in quella circostanza.

La giornata orribile si conclude, per ora in attesa di Verona-Monza,. Il centrocampista, colpisce in recupero sul polpaccio sinistrache, lanciato a rete fuori area, inevitabilmente cade. Il contatto c'è ed è più pesante di quelli visti con Romagnoli e Reijnders ma l'arbitronon vede e ilnon interviene mostrando una disparità di giudizio che inizia a far preoccupareMancanza di uniformità che è stato il monito lanciato proprio nella serata di sabato"Quello che ci lascia il rammarico e quello che il movimento di tutto il calcio chiede è uniformità di giudizi. Eppure le immagini sono lì, ma questa sala VAR,Se serve deve servire per tutti gli episodi. E' un male per tutto il calcio con questo VAR non si va da nessuna parte.