Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha firmato nella mattinata di oggi due DASPO nei confronti dei tifosi viola identificati dalla Polizia di Stato a seguito degli episodi, avvenuti domenica scorsa allo stadio “Artemio Franchi”, al termine di Fiorentina-Napoli. Il primo è per un 51enne che dovrà restare lontano dagli stadi italiani e dell’Unione Europea per due anni, anche se al momento non sarebbero state riscontrate responsabilità penali a suo carico. Due ore prima e due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, non potrà inoltre accedere ai luoghi intorno agli impianti sportivi e a quelli dove transitano i tifosi.



Analogo provvedimento anche nei confronti di un secondo tifoso della Fiorentina, un uomo di 79 anni, denunciato questa mattina per il reato di lancio di oggetti. Anche lui, come l’altro supporter viola, non potrà assistere alle partite di calcio per almeno due anni, né tantomeno avvicinarsi agli stadi in prossimità di eventi sportivi.



Sempre in merito a Fiorentina-Napoli è stato infine emesso un terzo DASPO, questa volta della durata di tre anni, nei confronti di un 38enne tifoso partenopeo, sorpreso dalla Polizia di Stato, durante le operazioni di filtraggio prima della partita, con addosso un fumogeno, nascosto negli slip e un coltello a serramanico di 16 centimetri all’interno dei pantaloni.