Nuova polemica in casa Ronaldo: il portoghese della Juve è finito nuovamente al centro delle critiche per aver festeggiato assieme a una ventina di persone il compleanno della nipote in una sala del ristorante di proprietà della famiglia. Il video della festa è stato pubblicato sui social dalla sorella Elma e ha fatto molto discutere, visto che il premier portoghese qualche giorno fa ha prorogato fino a fine maggio lo stato di emergenza.