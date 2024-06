AFP/Getty Images

Capello: "Conte dovrà dare una svegliata ai giocatori. Thiago Motta? Alla Juve devi vincere"

17 minuti fa



Fabio Capello, storico allenatore passato nella sua carriera dalle panchine di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, è intervenuto a margine del festival della Serie A a Parma. Queste le parole rilasciate ai media recenti, tra cui Calciomercato.com.



ALLENATORI ITALIANI - "Gli allenatori italiani? Diciamo che è un momento molto buono per il calcio italiano. Siamo in competizione con gli spagnoli che vincono i campionati, per fortuna c'è Carletto (Ancelotti, ndr) che ha vinto in Spagna".



THIAGO MOTTA ALLA JUVE - "Motta deve far tornare la Juventus a essere vincente, quando vai alla Juve devi vincere, partecipare non esiste. Come quando alleni il Milan o il Real Madrid".



CONTE AL NAPOLI - "Conte dovrà dare una svegliata ai giocatori, che si erano adagiati. Dipenderà molto dalla squadra che riuscirà a imbastire. Sicuramente darà alla squadra quella voglia di vincere e essere agonisti. Credo che sia l'uomo adatto per riportare il Napoli a essere protagonista. Sarà un po' difficile la convivenza con De Laurentiis, che rimane il grande punto interrogativo".



SPALLETTI - "E' un impegno difficile. Ha fatto una grande cosa dopo che Mancini ha lasciato la nazionale, ci ha portato agli Europei a difendere il titolo. Ha avuto poco tempo per imprimere le sue idee, quindi non sarà facile. Ma penso che sia l'uomo adatto per riportare l'Italia ai fasti passati. Due Mondiali senza l'Italia è una cosa molto grave".



PALLADINO E ITALIANO - "Sono due scommesse. Palladino ha fatto bene due anni al Monza, Italiano ha fatto due finali europee e mi sembrano due scelte ponderate da parte delle società".