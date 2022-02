Fabio Capello commenta a Skysport la sconfitta subita dall’Inter contro il Liverpool: "I cambi hanno fatto la differenza in negativo anche questa volta. E non può essere un caso che, come nel derby, quando Inzaghi effettua le sostituzioni, l'Inter perde le partite". Sulla gara, nello specifico: "Handanovic non ha fatto una parata, due tiri e due gol. Entrambi i portieri non hanno parato questa sera".