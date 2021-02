Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex allenatore Fabio Capello, crea un parallelo tra Erling Haland e due ex centravanti dell'Inter.



“Inizialmente non mi convinceva, forse ne evidenziavo troppo i difetti mentre adesso probabilmente ne evidenzio troppo i pregi. Per prepotenza mi ricorda Vieri, anche se il nerazzurro era meno veloce. Haland fa un po' le stesse cose che facevo Ronaldo il fenomeno, ovviamente il brasiliano aveva più tecnica e qualità ma aveva quel modo lì di entrare dentro con velocità”.